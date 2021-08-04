04 Ağu 2021 - 09:16- Belediyeler G: 04 Ağu 2021 - 09:17

Altındağ’dan Yangın Bölgesine Yardım

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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’dan yardım ekipleri yola çıktı. 
Altındağ’dan Yangın Bölgesine Yardım mask
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Yangınlarla mücadele veren orman kahramanlarına destek olmak için, Altındağ Belediyesi ekipleri de yola çıktı. 12 personel, 2 su tankeri, 1 iş makinesi ve 1 kamyonetten oluşan Altındağ Belediyesi ekibi, yangın söndürme mücadelesine destek verecek. Günlerdir devam eden orman yangınlarının acısını derinden hissettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı “Ormanlarımız yandıkça, bizim de içimiz yanıyor. Günlerdir yüreğimiz paramparça... Şimdi birlik ve beraberlik zamanı... Vatan toprağımızın her karışı bizim için çok değerli... Bu nedenle vakit kaybetmeden yardım ekiplerimizi yola çıkardık. Oradaki mücadeleye biraz olsun destek olabilirsek, orman kahramanlarımıza az da olsa güç verebilirsek ne mutlu bize...” dedi. 

“DUALARIMIZ ORMANLARIMIZ İÇİN...”

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Kalbimiz de dualarımız da yangın bölgesinde... Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise Allah acil şifalar versin. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını, hayatı tehlikede olan tüm canlıların sağ salim kurtulabilmesini temenni ediyorum. Canla başla çalışan ekiplerimize, orman kahramanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Allah yardımcımız olsun, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah..." ifadelerini kullandı.
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04 Ağu 2021 - 09:16 - Belediyeler

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