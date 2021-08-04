Pursaklar Belediyesi 4 Farklı Yangın Bölgesinde Görevde

Pursaklar Belediyesi ülkenin birçok farklı noktasında birbiri ardına çıkarak kısa sürede yerleşim yerlerine ve geniş alanlara yayılan orman yangınlarını söndürmek amacı ile Osmaniye, Muğla, Manavgat, Milas’ta sürdürülen çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Veteriner Hekimliği ekipleri, yaralanan ve dumandan etkilenen çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar ve yaban hayvanlarına ilk müdahalede bulunup gerekli tedavileri uygularken, Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler de yol açma, yangın bölgesini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmaya destek veriyor. Park ve Bahçeleri Müdürlüğü ekipleri ile de yangın bölgelerine su tankerleri ile su taşıyarak desteğini sürdürmeye devam eden Pursaklar Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mobil Aşevi ile de vatandaşlara ve yangınla mücadele eden kahramanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaraları sarmaya çalışıyor.

‘‘Aşevimiz, tankerlerimiz, iş makinalarımız, veterinerlerimiz ve canla başla çalışan arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz’’

Yangın bölgelerindeki ateşi bir an önce söndürmek adına belediyenin bütün imkânlarını seferber ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Osmaniye, Muğla, Manavgat, Milas olmak üzere dört ayrı noktada, aşevimiz, tankerlerimiz, iş makinalarımız, veterinerlerimiz ve canla başla çalışan arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Allah yardımcıları olsun’’ dedi.