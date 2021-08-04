Türk doğal taş ihracatçıları Avustralya Pazarında Liderliğe Oynuyor

“Avustralya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti”nin açılış toplantısı 3 Ağustos’ta online olarak, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye, dünya doğaltaş ihracatında 4’üncü sırada. Ticaretimizde işlenmiş mermerin payı artıyor. Bu da katma değeri yüksek ürünlerin öne çıktığı anlamına geliyor. Doğaltaş ihracatında işlenmişin payı yüzde 57. Dünya doğal taş ihracatı 16-17 milyar dolar. Bizim ihracatımız 1,7 milyar dolar. Avustralya zengin bir pazar. 220 milyon dolar ithalatı var. Bizim 44 milyon dolar ihracatımız var. Ocak-Temmuz döneminde 28 milyon dolarlık ihracata ulaşmış durumdayız. İlk 7 ayda doğal taş ihracatımız 1,2 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 12 ayda 1,7 milyar dolardı. Yüzde 11,2 olan payımızı artırmamız lazım.” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 5,1 milyar metreküp muhtemel mermer rezerviyle, tahmin edilen dünya rezervinin üçte birine sahip olduğuna değindi.

“Türkiye, dünyada en çok doğal taş ihraç eden dördüncü ülke. Doğal taş sektöründe, dünyanın toplam ihracatından yüzde 11 pay alıyoruz. Bir puandan az farklarla listede önümüzde yer alan İtalya ve Hindistan’ı geçerek sektörde ikinci olmamız ise güçlü rezervlerimiz sayesinde gayet mümkün. Turkish Stone markasını daha da güçlendirmek istiyoruz. Vatikan’da “Sen Pier” kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamaları Afyon İscehisar mermeridir, ABD'de Beyaz Saray'da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ Vişne’dir, Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu, ABD Temsilciler Meclisi, Disneyland ve sayısız önemli mekân Türk mermerleriyle tezyin ediliyor.”

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’nin doğal taş ihracatının lideri konumunda olduğunu açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2020 yılında 1 milyar 736 milyon dolar olan doğal taş ihracatımızı 2021 yılı sonunda 2 milyar doların üzerine taşımak için çaba gösteriyoruz. 2021 yılının Ocak – Temmuz döneminde doğal taş ihracatımız yüzde 30’luk artışla 1 milyar 170 milyon dolara ulaştı. 2 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Vietnam ve Ortadoğu Sanal Ticaret Heyetlerinden sonra Avustralya Sanal Ticaret Heyetimizi gerçekleştiriyoruz. 14 firmamız katılıyor. 16 tane de ithalatçı firma yer alıyor.” dedi.