Mamak'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkında İlk Eğitim Verildi

Fahri trafik polisi çocuklar, araçlarına binerek eğitimden tam not aldılar. Parkta yayalardan sürücülere kadar her türlü trafik eğitimi veriliyor. 20 dakikalık dersin ardından akülü araçlarda direksiyon başına geçen minik öğrenciler, Ankara’nın minyatürü olarak hazırlanan parkurda eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Trafik Eğitim Merkezi’ndeki trafik pistinde uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda gezen minikler, üst geçit, okul geçidi, yaya geçidi, trafik levhaları, trafik ışıkları ve hayat kurtaran trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.
Eğlenceli Trafik Eğitimi
Bu eğitim programı kapsamında uygulamalı eğitim alan Dikmen İlkadım Anaokulu öğrencileri hem teorik hem pratik eğitimlerle trafik kurallarını öğrendi. Görevli polis memurlarının verdiği pratik eğitiminden sonra çocuklar edindikleri trafik bilgilerini akülü araçlarla teorik olarak uyguladılar.
Mamak’ın en önemli eğitim merkezinden biri
Parkın Mamak’ın en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceği, içerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılmasını hedefliyoruz. En güzel trafik eğitiminin de minik yavrularımıza verilen bu eğitimlerin olduğunu biliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.