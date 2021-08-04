Birleşik Arap Emirlikleri Açıklarında Petrol Tankeri Kaçırıldı!

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'na doğru gittiği belirtildi. Gemiyi kimin kaçırdığı net değil, ancak uzmanlar İran güçlerinden şüpheleniyor.

İran Devrim Muhafızları ise iddiayı reddetti ve Tahran'a karşı "düşmanca hamleler" için bahane olduğunu savundu.