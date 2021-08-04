04 Ağu 2021 - 12:53- Dünya G: 04 Ağu 2021 - 12:54

Birleşik Arap Emirlikleri Açıklarında Petrol Tankeri Kaçırıldı!

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Panama bandralı petrol tankeri Mv Asphalt Princess'in, Umman Körfezi'nde silahlı kişilerce kaçırılıp, İran'a götürülmesi talimatı verildiği Lloyds List Denizcilik İstihbaratı tarafından doğrulandı.

04 Ağu 2021 - 12:53 - Dünya

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