Bangladeş Shibganj Kasabasında Düğüne Yıldırım Düştü: 16 Ölü

Gelin o sırada kutlamadan uzakta bulunduğu için zarar görmedi, damat yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şiddetli muson fırtınaları Bangladeş'i esir alırken yıldırımlar nedeniyle onlarca can kaybı yaşanıyor. Chapainawabganj bölgesinde Shibganj kasabasında yapılan düğün sırasında çıkan fırtınadan korunmaya çalışan topluluğun üzerine isabet eden yıldırımlar birkaç saniyede 16 can aldı.
Gelinin o sırada düğün partisinde olmadığını belirten yetkililer damadın da olaydan yaralı olarak kurtulduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.