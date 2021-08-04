04 Ağu 2021 - 15:59- Dünya G: 04 Ağu 2021 - 16:00

Bangladeş Shibganj Kasabasında Düğüne Yıldırım Düştü: 16 Ölü

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Shibganj kasabasında bir düğüne düşen yıldırımlar birkaç saniye içinde 16 kişinin ölümüne yol açtı.

Bangladeş Shibganj Kasabasında Düğüne Yıldırım Düştü: 16 Ölü mask
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Gelin o sırada kutlamadan uzakta bulunduğu için zarar görmedi, damat yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli muson fırtınaları Bangladeş'i esir alırken yıldırımlar nedeniyle onlarca can kaybı yaşanıyor. Chapainawabganj bölgesinde Shibganj kasabasında yapılan düğün sırasında çıkan fırtınadan korunmaya çalışan topluluğun üzerine isabet eden yıldırımlar birkaç saniyede 16 can aldı.

Gelinin o sırada düğün partisinde olmadığını belirten yetkililer damadın da olaydan yaralı olarak kurtulduğunu söyledi.
# Düğüne Yıldırım Düştü, Chapainawabganj bölgesi, Shibganj kasabası

04 Ağu 2021 - 15:59 - Dünya

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