Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli daha önce de 18 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'nde, 20 Temmuz'da ise KKTC ziyaretinde bir araya gelmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.