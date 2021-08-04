Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli daha önce de 18 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'nde, 20 Temmuz'da ise KKTC ziyaretinde bir araya gelmişti.