05 Ağu 2021 - 10:08- Ekonomi G: 05 Ağu 2021 - 10:09

İklim Değişikliği Nedeniyle Narenciye Rekolte Geriledi

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İklim değişikliği nedeniyle narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi’ndeki rekoltesi 2021/22 sezonunda geçen sezona göre 72 bin ton gerileyerek 361 bin 478 ton olarak tahmin edildi. 
İklim Değişikliği Nedeniyle Narenciye Rekolte Geriledi mask
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Ege Bölgesi’ndeki narenciye rekoltesi 2020/21 sezonunda 434 bin 116 ton olarak tahmin edilirken, 2019/20 sezonundaki narenciye rekolte tahmini 442 bin 349 tondu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019’da Türkiye geneli narenciye ihracatının 755 milyon dolarken, 2020’de pandemi döneminde talebin artarak ihracatın yüzde 23 ilerlediğini ve 933 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Geçen seneki 2 milyar 730 milyon dolarlık ihracatta narenciyenin payının yüzde 34. 2019’da 1 milyon 612 bin ton, 2020’de 1 milyon 802 bin ton olduğunu kaydeden Uçak, "2020’de narenciye ihracatında 437 milyon dolarla mandarin ilk sıradaydı. 273 milyon dolarla limon, 128 milyon dolarla portakal, 95 milyon dolarla greyfurt ihraç edilen diğer ürünlerimiz. 2020’de ihracatımızdaki ilk sıradaki; Rusya’ya yüzde 31, Irak’a yüzde 40, Ukrayna’ya yüzde 10 ihracatımızı ilerletirken, Polonya, Hollanda, Birleşik Krallık’a da yüzde 54’lere varan ihracat artışları yaşadık. 2019/20 sezonunda rekolte düşüşü yüzde 2’iken, 2020/21 sezonunda yüzde 16 rekolte kaybımız var. 2018/19’da rekoltemizin 688 bin ton olduğu dönemlerimiz oldu. Makas gitgide açılıyor" diye konuştu.

2021 sezonunda portakal üretiminde bir önceki yıla göre İzmir’de yüzde 13, Muğla’da yüzde 20, Aydın’da yüzde 12 ve Balıkesir’de ise yüzde 14 ‘e kadar bir verim kaybı tespit edildiğini ifade eden Başkan Uçak, "Satsuma mandarininde Aydın’da yüzde 18, Muğla’da yüzde 25, İzmir’de yüzde 29 ve Balıkesir’de ise yüzde 21‘e kadar bir verim azalışı tespit ettik. Bunun en büyük sebebi Mart ve Nisan aylarındaki sıcaklık düşüşleri. Limonda ise yüzde 20, greyfurtta ise yüzde 10 civarında bir verim azalışı bekliyoruz” dedi. 

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05 Ağu 2021 - 10:08 - Ekonomi

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