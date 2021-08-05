05 Ağu 2021 - 10:17- Belediyeler G: 05 Ağu 2021 - 10:18

Mamak Belediyesi Ankara Üniversitesi ile İşbirliğine İmza Attı

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Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi arasında akademik, sosyal ve kültürel konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı.
Mamak Belediyesi Ankara Üniversitesi ile İşbirliğine İmza Attı mask
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Musiki Muallim Mektebinde gerçekleşen protokol töreninde, mutabakat zaptı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından imzalandı. İş birliğinin Mamak’ta gerçekleşecek projelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Köse, “Bilgi güçtür, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Ankara Üniversitesi ile belediyemiz arasında yapılan bu protokolü bizler çok önemsiyoruz. Umarım hem belediyemiz hem de üniversitemiz şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atar. Sahadaki hızımızı ve pratikliğimizi Ankara Üniversitesi’nin akademik birikimi ve gücü ile birleştirerek daha da güzel hizmetler üreteceğiz” dedi. El birliğiyle şehrimize hizmet edeceğiz Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da, Mamak’ta yapılacak çalışmalara protokolle destek vereceklerinin altını çizerek, “Mamak’ın gelişimi ve sosyal ve kültürel çalışmaları hızlandırmayı hedefleyen bir ortaklıkla şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.
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05 Ağu 2021 - 10:17 - Belediyeler

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