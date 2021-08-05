Nijerya’da Kolera Hastalığı'ndan 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Zamfara Eyalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin 8 bölgesinde 2 bin 600 kişiye kolera teşhisi konulduğu, 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.