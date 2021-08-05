Zamfara Eyalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin 8 bölgesinde 2 bin 600 kişiye kolera teşhisi konulduğu, 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.
05 Ağu 2021 - 10:42- Dünya Güncelleme: 05 Ağu 2021 - 10:43
Nijerya’da Kolera Hastalığı'ndan 30 Kişi Hayatını Kaybetti
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 30 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.