COVID-19’a Yakalananların Vaka Sayısı 200 Milyonu Aştı!

Vakalardaki artış, varlıklı ve yoksul ülkeler arasında var olan aşılama oranlarındaki devasa farkı da gözler önüne seriyor.

Dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık üçte birinde enfeksiyon vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ederken bu ülkelerin çoğu, nüfusunun yarısına daha ilk doz aşıyı bile yapabilmiş değil.

Aradaki makas açılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel çapta aşı adaletsizliğinin giderilebilmesi ve düşük gelirli ülkelere aşı sağlanabilmesi için destekleyici 3. doz aşılara yönelik moratoryum (ertelenmesi) çağrısında bulundu.

Örgüt bu bağlamda her ülkenin en az yüzde 10'unun aşılanmasının beklenmesini istedi.