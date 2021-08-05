COVID-19’a Yakalananların Vaka Sayısı 200 Milyonu Aştı!

Vakalardaki artış, varlıklı ve yoksul ülkeler arasında var olan aşılama oranlarındaki devasa farkı da gözler önüne seriyor.
Dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık üçte birinde enfeksiyon vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ederken bu ülkelerin çoğu, nüfusunun yarısına daha ilk doz aşıyı bile yapabilmiş değil.
Aradaki makas açılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel çapta aşı adaletsizliğinin giderilebilmesi ve düşük gelirli ülkelere aşı sağlanabilmesi için destekleyici 3. doz aşılara yönelik moratoryum (ertelenmesi) çağrısında bulundu.
Örgüt bu bağlamda her ülkenin en az yüzde 10'unun aşılanmasının beklenmesini istedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.