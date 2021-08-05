05 Ağu 2021 - 14:01- Belediyeler G: 05 Ağu 2021 - 14:02

Keçiören’de Sokaklar Daha Modern ve Daha Estetik

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Keçiören Belediyesi tarafından son 2 buçuk yılda 51 mahallenin tamamında yürütülen sıcak asfalt serim ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ilçe daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.
Keçiören’de Sokaklar Daha Modern ve Daha Estetik mask
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Keçiören Belediyesi tarafından yaz döneminde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimize 40 milyon TL'den fazla asfalt yatırımı yaptık. Sokaklarımızı daha modern, daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Yolları bozuk ve yıpranmış olan sokaklarda asfalt serim çalışmalarımız devam ederken bir yandan da sokaklarımızda kaldırım ve peyzaj çalışmalarımızı da yaparak Keçiören’in çehresini değiştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Keçiören'de son 2 yılda 300 bin tondan fazla sıcak asfalt serim yaptıklarını söyleyen Altınok, “Bunun yaklaşık 200 bin tonunu 2020 ve 2021 yılları içerisinde gerçekleştirdik. Sokaklarımıza 40 milyon TL'den fazla sıcak asfalt serim yapıyoruz. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfalt serimi lojistik ve ciddi ustalık gerektiren bir iştir. Uzun ömürlü yollar için uzman ekibimizle titiz bir şekilde asfalt serim çalışmalarımızı sürdürmeye özen gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi hizmet alanında bulunan tüm sokaklarda kaldırım yenileme ve peyzaj çalışması yaptıklarını da dile getirdi.​

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05 Ağu 2021 - 14:01 - Belediyeler

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