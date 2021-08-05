Yunanistan’daki Orman Yangınlarını Söndürmeye Orduda Katılacak

Ülkede yangın söndürme çalışmalarına ordunun da katılacağı açıklandı.

Atina yakınlarındaki ormanlık alanları kasıp kavuran yangın şimdi de doğudaki Evia (Eğriboz) Adası ile güneydeki Mora Yarımadası'nın kalbinde bulunan ve antik dönemde olimpiyatların yapıldığı arkeoloji alanını tehdit ediyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin yangınlarla mücadelede aktif rol oynayacağını söyledi.

Panayotopulos ve Floros, ordu birliklerinin olası yangınların önününe geçilmesi amacıyla Ağustos ayı boyunca ülke çapında devriye gezeceklerini belirtti.