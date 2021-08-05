Yunanistan’daki Orman Yangınlarını Söndürmeye Orduda Katılacak

Ülkede yangın söndürme çalışmalarına ordunun da katılacağı açıklandı.
Atina yakınlarındaki ormanlık alanları kasıp kavuran yangın şimdi de doğudaki Evia (Eğriboz) Adası ile güneydeki Mora Yarımadası'nın kalbinde bulunan ve antik dönemde olimpiyatların yapıldığı arkeoloji alanını tehdit ediyor.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros; kara, deniz ve hava kuvvetlerinin yangınlarla mücadelede aktif rol oynayacağını söyledi.
Panayotopulos ve Floros, ordu birliklerinin olası yangınların önününe geçilmesi amacıyla Ağustos ayı boyunca ülke çapında devriye gezeceklerini belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.