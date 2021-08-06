AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, deprem saat 12.16'da ve 16.70 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52.91 kilometre olarak kaydedildi.
06 Ağu 2021 - 13:35- Yaşam Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 13:36
Muğla Datça İlçesi 4,2 Büyüklüğünde Sallandı!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.