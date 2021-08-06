06 Ağu 2021 - 13:35- Yaşam G: 06 Ağu 2021 - 13:36

Muğla Datça İlçesi 4,2 Büyüklüğünde Sallandı!

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

06 Ağu 2021 - 13:35 - Yaşam

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