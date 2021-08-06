06 Ağu 2021 - 13:37- Dünya G: 06 Ağu 2021 - 13:38

Alevlerin Sardığı Atina-Selanik Karayolu Trafiğe Kapatıldı!

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Yunanistan'da ülke çapında yangınlar tüm şiddetiyle sürüyor. Cuma günü rüzgarın 6-8 şiddetinde esmeye başlaması, yangın söndürme çalışmaşlarını olumsuz etkiliyor.
Alevlerin Sardığı Atina-Selanik Karayolu Trafiğe Kapatıldı! mask
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Başkent Atina'nın kuzey semtlerinde, yangın nedeniyle birçok sayfiye yeri boşaltıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, özellikle bugünden itibaren esmeye başlayan şiddetli rüzgarların yangın söndürme operasyonlarını daha da zorlaştıracağını söyledi. Miçotakis, halka son derece dikkatli ve soğukkanlı olunması çağrısı yaptı.

Yangın bölgelerine yakın yerleşim merkezlerine cep telefonlarından 112 no'lu çağrılarla yapılan acil duyurular sayesinde insanlar tedbir amaçlı evlerini terk etti.
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06 Ağu 2021 - 13:37 - Dünya

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