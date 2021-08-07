07 Ağu 2021 - 08:22- Spor G: 07 Ağu 2021 - 08:23

Lionel Messi, PSG ile anlaştı!

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İspanyol devi Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi, Fransız devi PSG ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Lionel Messi, PSG ile anlaştı! mask
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İspanyol devi Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi, Fransız devi PSG ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 16 yılın ardından Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi, Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Fransı medyasında yer alan haberlere göre, Arjantinli süper star, yeni takımıyla bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve yılda 40 milyon Euro net ücret kazanacak.

Messi'nin temsilcileri ve PSG kulübü yetkilileri Pazar günü bir araya gelerek, transferi resmiyete dökmeye çalışacak. 

NEYMAR "10 NUMARA"YI ÖNERDİ, MESSİ REDDETTİ!

Öte yandan Neymar'ın, Messi'ye kendi giydiği 10 numaralı formayı teklif ettiği ancak Messi'nin bu teklifi reddettiği belirtildi. Arjantinli oyuncunun, daha önce Barcelona'da ve Arjantin Milli Takımı'nda giydiği 19 numaralı formayı giymeyi düşündüğü kaydedildi.

Profesyonel kariyerinde şimdiye dek yalnızca Barcelona'nın formasını giyen Messi, 16 yıllık Barcelona macerasında 10 kez La Liga, 4 kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Katalan ekibinde 778 resmi maçta forma giyen 34 yaşındaki süperstar, 672 gol atıp 305 asist yaptı.

# PSG, Lionel Messi

07 Ağu 2021 - 08:22 - Spor

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