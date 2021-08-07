07 Ağu 2021 - 08:25- Spor G: 07 Ağu 2021 - 08:26

Bir bronz madalya da Merve Çoban’dan

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül ve karatede Ali Sofuoğlu bronz madalya kazanmıştı. Karatede bir bronz madalya da Merve Çoban'dan geldi.

Bir bronz madalya da Merve Çoban’dan mask
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül ve karatede Ali Sofuoğlu bronz madalya kazanmıştı. Karatede bir bronz madalya da Merve Çoban'dan geldi.

 Merve Çoban Karate Kadınlar Kumite 61 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 10. madalyanın sahibi oldu.

https://twitter.com/olimpiyattokyo/status/1423616268087799811
# Merve Çoban, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

07 Ağu 2021 - 08:25 - Spor

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