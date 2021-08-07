07 Ağu 2021 - 08:25- Spor

Bir bronz madalya da Merve Çoban’dan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül ve karatede Ali Sofuoğlu bronz madalya kazanmıştı. Karatede bir bronz madalya da Merve Çoban'dan geldi.