07 Ağu 2021 - 08:26- Yaşam G: 07 Ağu 2021 - 08:27

Yargıtay’dan yıllık izinde ‘Cumartesi’ kararı

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Yargıtay, çalışanları ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izinlerde cumartesi gününün izinden sayılıp sayılmayacağı belli oldu. Karar, işçinin iş sözleşmesinde yer alan hükme bağlı olacak.

Yargıtay’dan yıllık izinde ‘Cumartesi’ kararı mask
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Yargıtay, çalışanları ilgilendiren bir karara imza attı. Yıllık izinlerde cumartesi gününün izinden sayılıp sayılmayacağı belli oldu. Karar, işçinin iş sözleşmesinde yer alan hükme bağlı olacak.

Yargıtay bu konuda çalışanlara uyarı niteliğinde bir karar aldı. TRT Haber'in aktardığına göre işçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi. İşveren 'Cumartesi hafta tatili değil' diyerek, karşı dava açtı.

Yerel mahkemede işçi kazansa da Yargıtay işvereni haklı buldu. Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulundu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi.

Karara göre 7 gün tatil yapan işçi, sadece pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.
# yargıtay emsal karar, işçi hakları, cumartesi çalışma ücreti

07 Ağu 2021 - 08:26 - Yaşam

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