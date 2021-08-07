07 Ağu 2021 - 11:30- Ekonomi G: 07 Ağu 2021 - 11:31

İhracatın Geleceğini Kadın ve Genç Girişimciler Şekillendirecek

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Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen genç ve kadın girişimcilere yönelik ihracat odaklı ilk mentörlük programı EİB Export-Up başladı.
İhracatın Geleceğini Kadın ve Genç Girişimciler Şekillendirecek mask
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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği) ve TurkishWin iş birliğiyle düzenlenen Export-Up Mentörlük Programının 6 ay süreceğini açıkladı.

Projeye şu ana kadar 50’yi aşkın faydalanıcının başvurduğunu aktaran Eskinazi, “Tüm faydalanıcı-mentör eşleşmeleri, beklentiler ve özgeçmişler dikkate alınarak Birliğimizce gerçekleşti. Mentörlerimiz, alanında uzman deneyimli Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan ve üyelerimizden oluşuyor. 6 aylık süre zarfında faydalanıcı-mentör görüşmeleri gerçekleşecek. Proje kapsamında dış pazar araştırması, e-ticaret, mikro ihracat, fuar ve devlet destekleri gibi başlıklarda ayda en az bir kez eğitimler düzenlenecek. Başarı hikayeleri, deneyim paylaşımı etkinlikleri ve paydaş kuruluşlar arasında yer alan DHL firması tarafından da eğitimler de organize edilecek” dedi.
# Kadın ve Genç Girişimciler, İhracatın Geleceği, Ege İhracatçı Birlikler, EİB Export-Up

07 Ağu 2021 - 11:30 - Ekonomi

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