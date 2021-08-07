İhracatın Geleceğini Kadın ve Genç Girişimciler Şekillendirecek

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği) ve TurkishWin iş birliğiyle düzenlenen Export-Up Mentörlük Programının 6 ay süreceğini açıkladı.
Projeye şu ana kadar 50’yi aşkın faydalanıcının başvurduğunu aktaran Eskinazi, “Tüm faydalanıcı-mentör eşleşmeleri, beklentiler ve özgeçmişler dikkate alınarak Birliğimizce gerçekleşti. Mentörlerimiz, alanında uzman deneyimli Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan ve üyelerimizden oluşuyor. 6 aylık süre zarfında faydalanıcı-mentör görüşmeleri gerçekleşecek. Proje kapsamında dış pazar araştırması, e-ticaret, mikro ihracat, fuar ve devlet destekleri gibi başlıklarda ayda en az bir kez eğitimler düzenlenecek. Başarı hikayeleri, deneyim paylaşımı etkinlikleri ve paydaş kuruluşlar arasında yer alan DHL firması tarafından da eğitimler de organize edilecek” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.