07 Ağu 2021 - 11:34- Ekonomi G: 07 Ağu 2021 - 11:35

Coca-Cola İçecek’ten Özbekistan’a Yatırım

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Coca-Cola İçecek ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) %57,118 oranındaki Coca-Cola Bottlers Uzbekistan hisselerinin özelleştirilmesi için açılan ihalenin kazananı olarak Hisse Alım Sözleşmesini imzaladı.

Coca-Cola İçecek’ten Özbekistan’a Yatırım mask
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Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “CCI olarak Orta Asya’daki deneyimimiz ile Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz” dedi.

Coca-Cola İçecek (CCI) ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) çoğunluk hissesi için Hisse Alım Sözleşmesini imzaladı. Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın özelleştirilmesi için düzenlenen rekabetçi açık satış sürecine katılan CCI, 430 milyon dolar değerindeki CCBU’nun yüzde 57,118 hissesi için 252,28 milyon dolarlık nihai teklifi sundu. Sürecin hisse satın alım sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içinde, düzenleyici kurum onayları da dahil olmak üzere, ilgili mutat onayların alınmasıyla tamamlanması bekleniyor. 

Özbekistan'ı, mevcut faaliyet gösterdikleri coğrafyaya uygun bir ülke olarak gördüklerini belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Özbekistan’ın katılımıyla 11 ülkede 435 milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet sunacak olmanın heyecanı içindeyiz.  CCI olarak Orta Asya’daki deneyimimiz ile büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Başarır sözlerini “CCI’nın güçlü icra kabiliyeti, değer büyümesi modeli ve etkin operasyon stratejisinin getirdiği bilgi birikimi ve tecrübesinin kısa sürede CCBU’ya da yansımasını hedefliyoruz” diye sürdürdü.  

Faaliyetlerini Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan'da sürdüren CCI, 8.500'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. CCI, toplam 26 fabrikası ile 400 milyonluk tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi sunuyor.

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07 Ağu 2021 - 11:34 - Ekonomi

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