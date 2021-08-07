07 Ağu 2021 - 13:24- Dünya G: 07 Ağu 2021 - 13:25

Perseverance Keşif Aracı Kaya Örneği Toplamanın İlk Denemesinde Başarısız

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NASA'nın Kızıl Gezegen'deki keşif aracı Perseverance, Mars’tan kaya örneği toplamaya çalışıyor. Ancak keşif aracının ilk denemesi başarısız oldu.
Perseverance Keşif Aracı Kaya Örneği Toplamanın İlk Denemesinde Başarısız mask
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Amerikan Hava ve Uzaycılık Dairesi'nin (NASA) Kızıl Gezegen’e gönderdiği Perseverance, Mars’tan kaya örneği toplamak için çalışmalara başladı.

Keşif aracı, ilk olarak kızıl gezegende bir sondaj deliği açtı ve ardından o noktadan kaya örneği toplamaya çalıştı. Ancak NASA, ilk denemenin başarısız ve kaya örneğiyle dolu olması beklenen tüplerin boş olduğunu açıkladı.

30 Temmuz 2020'de yola çıkan ve 18 Şubat 2021'de Mars’a ulaşan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen’deki sayısız ilke imza attı. Mars’tan fotoğraflar ve ses kayıtları gönderdi.

Kızıl Gezegen yüzeyinde 6 buçuk metre yol katedip, ilk izlerini bırakmıştı. Perseverance Ingenuity helikopterini de uçurdu.Plütonyum ile çalışan Perseverance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen en gelişmiş keşif aracı olarak nitelendiriliyor.
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07 Ağu 2021 - 13:24 - Dünya

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