Perseverance Keşif Aracı Kaya Örneği Toplamanın İlk Denemesinde Başarısız

Amerikan Hava ve Uzaycılık Dairesi'nin (NASA) Kızıl Gezegen’e gönderdiği Perseverance, Mars’tan kaya örneği toplamak için çalışmalara başladı.
Keşif aracı, ilk olarak kızıl gezegende bir sondaj deliği açtı ve ardından o noktadan kaya örneği toplamaya çalıştı. Ancak NASA, ilk denemenin başarısız ve kaya örneğiyle dolu olması beklenen tüplerin boş olduğunu açıkladı.
30 Temmuz 2020'de yola çıkan ve 18 Şubat 2021'de Mars’a ulaşan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen’deki sayısız ilke imza attı. Mars’tan fotoğraflar ve ses kayıtları gönderdi.
Kızıl Gezegen yüzeyinde 6 buçuk metre yol katedip, ilk izlerini bırakmıştı. Perseverance Ingenuity helikopterini de uçurdu.Plütonyum ile çalışan Perseverance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen en gelişmiş keşif aracı olarak nitelendiriliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.