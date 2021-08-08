NASA ilanla Mars’a gönüllü arıyor

NASA Mars'a hazırlık görevinde yer alacak gönüllüler arıyor. Seçilen gönüllülerin aileleriyle görüşmeleri de sınırlı tutulacak. NASA Mars'a yolculuk hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen bir ilanla Mars benzeri bir ortamda bir yıl süreyle yaşayacak dört gönüllü aranıyor.
İlana 30 ile 55 yaş arası Amerikan vatandaşı olanlar başvurabilecek. Bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesi olanlar ya da pilotluk deneyimi bulunanlar tercih edilecek.
Gönüllülerin fiziksel sağlığının iyi, herhangi bir beslenme sorunlarının da bulunmaması gerekiyor. Sigara içenler de aday olamayacak.
Seçilen 4 kişi, 1 yıl boyunca Teksas'ta, Mars Dune Alpha adı verilen bin 700 metrekarelik alanda yaşayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.