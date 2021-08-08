08 Ağu 2021 - 12:34- Yaşam G: 08 Ağu 2021 - 12:35

NASA ilanla Mars’a gönüllü arıyor

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NASA Mars'a hazırlık görevinde yer alacak gönüllüler arıyor. Seçilen gönüllülerin aileleriyle görüşmeleri de sınırlı tutulacak
NASA ilanla Mars’a gönüllü arıyor mask
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NASA Mars'a hazırlık görevinde yer alacak gönüllüler arıyor. Seçilen gönüllülerin aileleriyle görüşmeleri de sınırlı tutulacak. NASA Mars'a yolculuk hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen bir ilanla Mars benzeri bir ortamda bir yıl süreyle yaşayacak dört gönüllü aranıyor.

İlana 30 ile 55 yaş arası Amerikan vatandaşı olanlar başvurabilecek. Bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesi olanlar ya da pilotluk deneyimi bulunanlar tercih edilecek.

Gönüllülerin fiziksel sağlığının iyi, herhangi bir beslenme sorunlarının da bulunmaması gerekiyor. Sigara içenler de aday olamayacak.

Seçilen 4 kişi, 1 yıl boyunca Teksas'ta, Mars Dune Alpha adı verilen bin 700 metrekarelik alanda yaşayacak.
# nasa, marş, gönüllü

08 Ağu 2021 - 12:34 - Yaşam

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