Avlu dizisinin Ünlü oyuncusunun acı kaybı! Ayça Damgacı Kimdir?

Avlu dizisindeki Hasret karakteriyle büyük bir beğeni toplayan 48 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Ayça Damgacı, acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, babası İsmet Damgacı'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gece”, “O Hayat Benim” ve “Avlu” gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Damgacı babasının kaybını sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Damgacı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Tatlı ‘swiss boy’, #patrida filminin jön prömiyesi, babamız İsmet Damgaci’nin cenazesi 8 Agustos Pazar günü 14.00’de Levent Camii’nde olacak. Baş sagligi dileyen, arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler."