08 Ağu 2021 - 22:10- Eğitim G: 08 Ağu 2021 - 22:11

ÖSYM, KPSS soru kitapçıkları cevap anahtarlarını yayımladı

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ÖSYM, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının bir bölümü yayımlandı.

ÖSYM, KPSS soru kitapçıkları cevap anahtarlarını yayımladı mask
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ÖSYM, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının bir bölümü yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 7-8 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM, KPSS soru kitapçıkları cevap anahtarları için TIKLAYINIZ
# ösym, KPSS soru kitapçıkları cevap anahtarları

08 Ağu 2021 - 22:10 - Eğitim

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