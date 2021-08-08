ÖSYM, KPSS soru kitapçıkları cevap anahtarlarını yayımladı

ÖSYM, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının bir bölümü yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 7-8 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.