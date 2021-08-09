Köroğlu Parkı Yenilendi! Yemyeşil Altındağ

Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Köroğlu Parkı yepyeni bir görünüme kavuştu. Parktaki spor aletleri, koşu yolları ve çocuk oyun alanları yenilendi. Kamelyalar ve banklar ise bakım ve onarımdan geçirilerek, her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir park haline getirildi.
ENGELLİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Köroğlu Parkı yenilenirken, engelli çocuklar da unutulmadı. Parka, engelli çocukların rahatlıkla faydalanabileceği, engelsiz oyun alanı yapıldı. Altındağ Belediyesi olarak engelli çocukların yaşam şartlarını kolaylaştırmak istediklerini belirten Başkan Balcı, “Köroğlu Parkımıza koyduğumuz engelsiz oyun alanı sayesinde, engelli çocuklarımız da bu parkta doya doya, keyifli vakit geçirebilecekler. Onların yüzü gülerse, biz de çok mutlu olacağız” dedi.
YEMYEŞİL ALTINDAĞ
Altındağ'a yeni parklar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Tüm mahallelerimizde belirlediğimiz alanlara, içerisinde spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan, yemyeşil parklar yapıyoruz. Var olan parklarımızı ise tüm mahalle sakinlerini sevgiyle kucaklayacak hale getiriyoruz. Çocuklarımız için oyun alanlarının da olduğu parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşama teşvik ediyor. Yepyeni görünümüyle Köroğlu Parkımız herkese, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.