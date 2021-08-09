09 Ağu 2021 - 12:07- Dünya G: 09 Ağu 2021 - 12:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Milli Takım’a ‘Olimpiyat’ Tebriği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk Olimpiyat Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Milli Takım’a ‘Olimpiyat’ Tebriği mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır" ifadelerine yer verdi.,
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09 Ağu 2021 - 12:07 - Dünya

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