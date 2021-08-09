Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır" ifadelerine yer verdi.,
09 Ağu 2021 - 12:07- Dünya Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 12:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Milli Takım’a ‘Olimpiyat’ Tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk Olimpiyat Milli Takımı'nı tebrik etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.