09 Ağu 2021 - 12:07- Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Milli Takım’a ‘Olimpiyat’ Tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk Olimpiyat Milli Takımı'nı tebrik etti.