Türk Ytong'tan Gürültü Bariyeri! Gürültü Bariyeri Çevresel Gürültüyü Azaltıyor

Avrupa Çevre Ajansı’na göre 100 milyon kişi sağlığa zarar veren gürültüye maruz kalırken, çevresel gürültü her yıl 12 bin kişinin erken ölümüne sebep oluyor. Ytong'un ürettiği Gürültü Bariyeri, çevresel gürültüyü azaltıyor.

Avrupa Çevre Ajansı tarafından hazırlanan “Avrupa’da Çevresel Gürültü 2020” başlıklı rapora göre çevresel gürültü ve özellikle karayolu trafiği gürültüsü, milyonlarca insanın sağlığını ve refahını etkileyen önemli bir çevre sorunu olmaya devam ediyor. Avrupa nüfusunun yüzde 20’si -yaklaşık 100 milyon kişi- sağlığa zarar veren oranda gürültüye maruz kalıyor. Bu kişilerde uyku bozukluğu, kalp hastalıkları ve bağışıklık sistemi sorunları görülürken, 12 bin kişinin erken ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.

TÜRK YTONG'TAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ

Gazbeton sektörünün lider kuruluşu Türk Ytong’un ürettiği Gürültü Bariyeri, karayolu, demiryolu, uçak ve endüstri kaynaklarından gelen çevresel gürültünün azaltılması için hem ekonomik hem de dayanıklı bir çözüm sunuyor.

Şehir hayatındaki gürültünün insan ve toplum sağlığına önemli bir tehdit olduğuna dikkat çeken Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, yerleşimlerin ulaşım ağlarına yakın bölgelerde yoğunlaşması ile çevresel gürültü sadece büyük şehirlerin değil, her ölçekteki yerleşim alanının sorunu haline geldiğini söyledi. Şehirlerdeki gürültü kirliğinin kontrolü ve azaltılması amacıyla ülkemizde başlatılan Avrupa Birliği mevzuatı uyum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Ytong Gürültü Bariyeri’ni tasarladıklarını anlatan Öztoprak, "Panel ürünlerimizle oluşturduğumuz Ytong Gürültü Bariyeri, karayolu, demiryolu, hava alanı ve endüstriden kaynaklanan çevresel gürültünün kontrolü ve yaşam alanlarına olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla gürültü/ses perdesi olarak kullanılıyor. Hava şartlarına son derece dirençli ve bakım gerektirmeyen bir çözüm olduğu için ülkemizin bütün iklim bölgelerinde kullanılabiliyor" dedi.