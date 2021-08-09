09 Ağu 2021 - 13:12- Yaşam G: 09 Ağu 2021 - 13:14

Fransız Formula Yarışçısından Yangın Bölgesine 100 Bin Adet Maske

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2,5 yıldır İzmir'de yaşayan eski Fransız Formula yarışçısı Pierre Barroso, orman yangınlarına kayıtsız kalmayarak yangın bölgesine 100 bin adet FFP2 maske gönderdi.
Fransız Formula Yarışçısından Yangın Bölgesine 100 Bin Adet Maske mask
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Türkiye’deki yardımlaşma ve organizasyon yeteneğine hayran olduğunu dile getiren Barroso, 30 Ekim 2020’deki depremde de AFAD ekiplerine 30 bin adet maske desteği yapmıştı.

Türkiye’ye 2,5 yıl önce gelip bir medikal şirketi kuran Pierre Barroso, İzmir’de kurduğu medikal şirketle Fransa, Portekiz, Avrupa ülkeleri ve Amerika’nın birçok noktasına ihracat yapıyor.

Orman yangınlarını televizyonda izleyince hemen harekete geçtiğini anlatan Barroso, "Buradaki insanlarla aynı havayı soluyorum. Türkiye’yi çok seviyorum. Yangını görünce çok üzüntü duydum. yardım etmeye karar verdim. Özellikle termik santrale doğru yangının ilerlemesi beni çok etkiledi. Bende medikal sektöründe olduğum için onlara her türlü gaza karşı etkili olabileceğini düşündüğüm FFP2 maske gönderme kararı aldım. Toplam 100 bin adet maskeyi yangın bölgesine gönderdim. Daha önce de depremzedelere AFAD’a toplam 30 bin adet FFP2 maskeyi bizzat teslim ettim” dedi.

Türk insanının organize bir millet olduğunu söyleyen Barroso, "Herkes elinden ne geliyorsa yapıyor. Sosyal medyada paylaşımlarla destekleşiyor. Yardım listeleri paylaşılıyor. Halk kendi çabası ile inanılmaz bir organizasyona imza atıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Beni çok etkiledi" dedi.

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09 Ağu 2021 - 13:12 - Yaşam

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