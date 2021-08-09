09 Ağu 2021 - 15:09- Sağlık G: 09 Ağu 2021 - 15:11

Bakan Koca Hakkari’yi Örnek Gösterdi! Hakkari Aşılamada Kaçıncı Sıraya Yükseldi?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.
Bakan Koca Hakkari’yi Örnek Gösterdi! Hakkari Aşılamada Kaçıncı Sıraya Yükseldi? mask
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Bakan Koca, "Yapılacak aşılarla COVID-19 Risk haritasında mavi ile gösterilen düşük riskli iller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı" dedi.
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09 Ağu 2021 - 15:09 - Sağlık

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