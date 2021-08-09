09 Ağu 2021 - 15:12- Dünya G: 09 Ağu 2021 - 15:13

Taliban Güçleri Kunduz’dan Sonra İki Şehri de Ele Geçirdi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Afganistan'da Taliban güçleri, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Sar-i Pl veTalokan' ele geçirdi.
Taliban Güçleri Kunduz’dan Sonra İki Şehri de Ele Geçirdi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Böylece Cuma gününden bu yana 5 vilayet başkenti Taliban güçleri tarafından alınmış oldu. Binaların ve dükkanların aleveler içinde kaldığı Kunduz kentinde kaos yaşandığı ve kent merkezine Taliban bayrağının çekildiği bildiriliyor.

Öte yandan Taliban ise hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını söyledi.
# Afganistan'da Taliban güçleri, Afganistan'da Taliban güçleri Sar-i Pl veTalokan' ele geçirdi, Sar-i Pl veTalokan, kunduz, Taliban güçleri

09 Ağu 2021 - 15:12 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dünyanın en zengin insanı kimdir 2021?Dünyanın en zengin adamının serveti ne kadar? İşte dünyanın en zengin 10 kişisi mask
Dünyanın en zengin insanı kimdir 2021?Dünyanın en zengin adamının serveti ne kadar? İşte dünyanın en zengin 10 kişisi
Perseverance Keşif Aracı Kaya Örneği Toplamanın İlk Denemesinde Başarısız mask
Perseverance Keşif Aracı Kaya Örneği Toplamanın İlk Denemesinde Başarısız
Alevlerin Sardığı Atina-Selanik Karayolu Trafiğe Kapatıldı! mask
Alevlerin Sardığı Atina-Selanik Karayolu Trafiğe Kapatıldı!
İngiltere’de Gizemli Kedi Hastalığı! İşte İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi'nin Yaptığı Açıklamalar mask
İngiltere’de Gizemli Kedi Hastalığı! İşte İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi'nin Yaptığı Açıklamalar
Yunanistan’daki Orman Yangınlarını Söndürmeye Orduda Katılacak mask
Yunanistan’daki Orman Yangınlarını Söndürmeye Orduda Katılacak
COVID-19’a Karşı Geliştirilen Nazal Sprey KKTC’de Kullanıma Sunuldu! Nazal Sprey Türkiye'de Ne Zaman Kullanılacak? mask
COVID-19’a Karşı Geliştirilen Nazal Sprey KKTC’de Kullanıma Sunuldu! Nazal Sprey Türkiye'de Ne Zaman Kullanılacak?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status