Taliban Güçleri Kunduz’dan Sonra İki Şehri de Ele Geçirdi!

Böylece Cuma gününden bu yana 5 vilayet başkenti Taliban güçleri tarafından alınmış oldu. Binaların ve dükkanların aleveler içinde kaldığı Kunduz kentinde kaos yaşandığı ve kent merkezine Taliban bayrağının çekildiği bildiriliyor.

Öte yandan Taliban ise hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını söyledi.