09 Ağu 2021 - 16:13- Asayiş G: 09 Ağu 2021 - 16:14

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan Açıklaması

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Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir açıklama geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan Açıklaması mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Kaplan'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi, 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın polise giderek tecavüze uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan kişi, "delil yetersizliğinden" serbest bırakıldı. Eda Nur Kaplan yaşamına son verdi.
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09 Ağu 2021 - 16:13 - Asayiş

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