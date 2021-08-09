Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Kaplan'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" ifadelerine yer verildi.
Hatırlanacağı gibi, 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın polise giderek tecavüze uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan kişi, "delil yetersizliğinden" serbest bırakıldı. Eda Nur Kaplan yaşamına son verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.