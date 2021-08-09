Fenerbahçe’nin Token’ı 30 saniye tükendi

Fenerbahçe'nin kripto varlık işlem platformu Paribu ile ortaklık projesinin tanıtımı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, anlaşmayla Fenerbahçe'ye en az 175 milyon lira gelir sağlandığını bildirdi.

Fenerbahçe, Türkiye'de kendi Token'ını yazan ilk kulüp oldu. "Fenerbahçe Token" olarak tanımlanan kripto varlık sistemi devreye girdikten 30 saniye sonra kulüp 15 milyon TL kazandı.

"Seçenek 2" olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token, 30 saniye içerisinde tükendi.

Fenerbahçe Token, Ethereum blokzincirinde üretilen bir "utility token" olarak piyasaya sunuldu. Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak.