Prof. Dr. İlhan: “Çocukların aşılanması önemli”

Çocuklar genelde koronavirüsü hafif geçiriyor ama kronik rahatsızlığı olanlarda hastalık ağır seyredebiliyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala 12-17 yaş arasındaki çocukların aşılanması gündeme geldi.

TRT Haber'in aktardığına göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çocukların aşılanmasının önemli olduğunu söyledi.

"Genelde hastanede yatarak tedavi olan çocukların da bir kronik hastalığı olan, en az bir kronik hastalığı olan çocuklar olduğunu da bilgilerden şahit oluyoruz" diyen Prof. Dr. İlhan, "Çocukların korunması ya da çocukların bağışık hale gelmesi bir yandan da çok önemli çünkü çocukları koruyabilirsek onların enfekte olup hastalığı eve götürmelerini engelleyebiliriz" dedi.

Konunun Bilim Kurulunda değerlendirildiğini anlatan Prof. Dr. İlhan, "Dünyadaki tüm gelişmeler, çocuklardaki aşılamalar veya dozların farklı olarak uygulanıp uygulanamaması gibi konular, bununla ilgili de karar verildiği takdirde de daha alt yaş gruplarında da aşılama başlayarak devam edecektir" dedi.