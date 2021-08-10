Prysmian Group’tan Sıfır Emisyon İçin İş Birliği

Enerji tasarrufu çalışmaları ile sürdürülebilir gelecek için karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalara imza atan Prysmian Group, temiz enerji çözümleri ile “Arena del Futuro” projesinde yer alacak.
A35 Brebemi-Aleatica otoyolu, ABB, Electreon, FIAMM Energy Technology, IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Stellantis, TIM, Roma Tre Üniversitesi ve Parma Üniversitesi’nin de dâhil olduğu “Arena del Futuro” projesi konsorsiyumu, temassız dinamik indüktif şarj kullanılarak elektrikli araç, otobüs ve ticari araçları çalıştıracak teknolojilerin etkisini ve verimliliğini kanıtlamak üzere önümüzdeki aylarda bir arada çalışacak.
Türk Prysmian Kablo’nun CEO’su Ülkü Özcan, 'Türkiye’yi Sürdürülebilir Yarınlara Bağlıyoruz’ sözümüzün arkasında durarak, yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.