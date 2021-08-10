10 Ağu 2021 - 12:39- Belediyeler G: 10 Ağu 2021 - 12:40

Ankara'da Mamak'lılar Şehrin İkonu İçin Gün Sayıyor

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Uzay, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik uygulamalarına merak duyan herkesin uğrak adresi olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde, restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.
Ankara'da Mamak'lılar Şehrin İkonu İçin Gün Sayıyor mask
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Çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,” Şehrimizin ikonunu en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.

Herkes aradığı sorulara yanıt bulabilecek

Mamak’ın gençlerini bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturmaya ve onların ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Köse, “Mamak Belediyesi olarak, yenilikçi bir nesil hayal ediyoruz. Bu kapsamda da Ali Kuşçu Gökbilim Merkezimizi eğlenirken öğrenmeye olanak sunan bir yapı olarak daha da işlevsel hale getireceğiz. Burada evreni merak eden herkes aradığı sorulara yanıt bulabilecek. Türkiye’nin gökbilim alanında en nitelikli adresi olan merkezimizi yeniden Mamaklılarla ve uzay meraklılarıyla buluşturacağız” dedi.

Işık gösterisi olacak

Yapımının yüzde 70’i tamamlanan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde, dış cephe çalışmaları ise son bulmak üzere. Merkezde kütüphane, seyir terası, merdiven kulesi içine asansör, yeni yangın merdiveni ve kaçış alanları inşa edilirken, çevre temizliği, ince işleri ve planetarium kubbeleri tamamlanmış durumda. Yeni yapıda ışık gösterisine imkân tanıyan sistem kurulacak olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, yeniden Anıtkabir’den sonra Ankara’nın en çok ziyaret edilen ikinci mekanı olmak için gün sayıyor.
# Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, ikon

10 Ağu 2021 - 12:39 - Belediyeler

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