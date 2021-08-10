10 Ağu 2021 - 12:57- Dünya G: 10 Ağu 2021 - 12:58

2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Busenaz: “Çok Mutluyum”

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin de yer aldığı kafile Japonya'dan yurda döndü.
2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Busenaz: “Çok Mutluyum” mask
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Boksta kadınlar 69 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz Sürmeneli, yaptığı açıklamada, "Burada gördüğünüz sadece bir madalya ama içinde nelerin yattığını ben, hocam Cahit Süme ve teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğimiz zorluklar var, her şey bu madalyanın içinde." dedi.

Altın madalyanın çocukluk hayali olduğunu anlatan şampiyon boksör, "Küçük bir çocuktum olimpiyatların ne olduğunu bilmiyordum. Cahit hocam bana her zaman olimpiyata gideceğiz, altın madalya alacağız diyordu. Başardık, olimpiyat madalyasını aldık." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli, "Türk kadının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da, sosyal medya hesabından "Sevinç, gözyaşları ve gurur" paylaşımıyla Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyatlardaki fotoğrafına yer verdi.

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10 Ağu 2021 - 12:57 - Dünya

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