Bakan Ersoy: “Anafartalar’ın Her Anı Çanakkale Savaşları’nın Şanlı Bir Sayfasıdır”

Çanakkale'de Anafartalar Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Conkbayırı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında saygı atışı yapılarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Anafartalar Zaferi'nin her anının, cesaret, metanet, inanç destanı olan Çanakkale Savaşları'nın şanlı bir sayfası olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi Türk kimlik ve karakterinin timsali kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anan Bakan Ersoy, "İçeride ve dışarıda yolumuza taş koymaya çalışanlar, tarihte olduğu gibi hem bugün hem de gelecekte, her daim hezimete ve hüsrana uğrayacaklardır" dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun dua etmesiyle tamamlandı.