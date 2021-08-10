10 Ağu 2021 - 14:07- Dünya G: 10 Ağu 2021 - 14:08

Gürcistan’da ‘Maske’yi Yeniden Takacak! Gürcistan'da Yeni Tedbirler Neler Olacak?

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Gürcistan'da kaydedilen günlük COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulamaya konuldu.

10 Ağu 2021 - 14:07 - Dünya

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