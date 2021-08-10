22 Haziran'dan itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılan Gürcistan'da artan günlük vaka sayılarındaki artış sonrasında, ülke genelinde açık alanlarda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda maske takma zorunluluğu getirildi.
10 Ağu 2021 - 14:07- Dünya Güncelleme: 10 Ağu 2021 - 14:08
Gürcistan’da ‘Maske’yi Yeniden Takacak! Gürcistan'da Yeni Tedbirler Neler Olacak?
Gürcistan'da kaydedilen günlük COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulamaya konuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.