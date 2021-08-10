10 Ağu 2021 - 15:00- Dünya G: 10 Ağu 2021 - 15:01

Kraliçe Elizabeth’in Oğluna ‘Cinsel Saldırı’ Suçlamasıyla Dava Açıldı

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in üçüncü çocuğu Prens Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını iddia eden ABD vatandaşı Virginia Giuffre, New York'ta bir mahkemede dava açtı.
Kraliçe Elizabeth’in Oğluna ‘Cinsel Saldırı’ Suçlamasıyla Dava Açıldı mask
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Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'i suçlayan isimlerden biri olan Virginia Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını" söylemişti.

Giuffre, Prens Andrew'un Londra ve New York'ta kendisine cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüyor. Prens Andrew ise Giuffre'nin iddialarını reddediyor.
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10 Ağu 2021 - 15:00 - Dünya

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