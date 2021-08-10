Kraliçe Elizabeth’in Oğluna ‘Cinsel Saldırı’ Suçlamasıyla Dava Açıldı

Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'i suçlayan isimlerden biri olan Virginia Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını" söylemişti.

Giuffre, Prens Andrew'un Londra ve New York'ta kendisine cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüyor. Prens Andrew ise Giuffre'nin iddialarını reddediyor.