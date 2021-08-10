Elon Musk'dan Dev Hamle! Elon Musk, Uzayda ‘Reklam’ İşine Girecek!

GEC şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Samuel Reid, CubeSat adlı bir uydunun yapım aşamasında olduklarını belirterek SpaceX ile bu uyduyu uzaya göndereceklerini açıkladı. Reid, uydunun bir yüzünde dijital bir panel olacağını ve bu ekran üzerinde logo, reklam ve sanat çalışmalarının yansıtılacağını söyledi.
CubeSat uydusunun yan tarafına takılacak bir kamerayla dijital ekran 24 sat boyunca kaydedilecek. Samuel Reid, bu sayede reklamların YouTube veya Twitch gibi platformlarda canlı yayınlanacağını ifade etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.