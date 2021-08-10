10 Ağu 2021 - 16:04- Dünya G: 10 Ağu 2021 - 16:05

Elon Musk'dan Dev Hamle! Elon Musk, Uzayda ‘Reklam’ İşine Girecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

Tesla ve Space X'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) milyarder girişimci Elon Musk, Kanada merkezli startup Geometric Energy Corporation (GEC) ile, uzaya gönderilecek özel uydular vasıtasıyla reklam işine girmeye hazırlanıyor.
Elon Musk'dan Dev Hamle! Elon Musk, Uzayda ‘Reklam’ İşine Girecek! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

GEC şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Samuel Reid, CubeSat adlı bir uydunun yapım aşamasında olduklarını belirterek SpaceX ile bu uyduyu uzaya göndereceklerini açıkladı. Reid, uydunun bir yüzünde dijital bir panel olacağını ve bu ekran üzerinde logo, reklam ve sanat çalışmalarının yansıtılacağını söyledi.

CubeSat uydusunun yan tarafına takılacak bir kamerayla dijital ekran 24 sat boyunca kaydedilecek. Samuel Reid, bu sayede reklamların YouTube veya Twitch gibi platformlarda canlı yayınlanacağını ifade etti.
# Tesla ve Space X'in İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, Uzayda Reklam, Uzayda Reklam Elon Musk

10 Ağu 2021 - 16:04 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Busenaz: “Çok Mutluyum” mask
2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Busenaz: “Çok Mutluyum”
Dışişleri Bakanlığı Mali'de Meydana Gelen Terör Saldırılarını Kınadı! Dışişleri’nden Mali’ye Taziye Mesajı mask
Dışişleri Bakanlığı Mali'de Meydana Gelen Terör Saldırılarını Kınadı! Dışişleri’nden Mali’ye Taziye Mesajı
Taliban Güçleri Kunduz’dan Sonra İki Şehri de Ele Geçirdi! mask
Taliban Güçleri Kunduz’dan Sonra İki Şehri de Ele Geçirdi!
Türk Ytong'tan Gürültü Bariyeri! Gürültü Bariyeri Çevresel Gürültüyü Azaltıyor mask
Türk Ytong'tan Gürültü Bariyeri! Gürültü Bariyeri Çevresel Gürültüyü Azaltıyor
Dünyanın en zengin insanı kimdir 2021?Dünyanın en zengin adamının serveti ne kadar? İşte dünyanın en zengin 10 kişisi mask
Dünyanın en zengin insanı kimdir 2021?Dünyanın en zengin adamının serveti ne kadar? İşte dünyanın en zengin 10 kişisi
Perseverance Keşif Aracı Kaya Örneği Toplamanın İlk Denemesinde Başarısız mask
Perseverance Keşif Aracı Kaya Örneği Toplamanın İlk Denemesinde Başarısız
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status