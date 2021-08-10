Elon Musk'dan Dev Hamle! Elon Musk, Uzayda ‘Reklam’ İşine Girecek!

GEC şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Samuel Reid, CubeSat adlı bir uydunun yapım aşamasında olduklarını belirterek SpaceX ile bu uyduyu uzaya göndereceklerini açıkladı. Reid, uydunun bir yüzünde dijital bir panel olacağını ve bu ekran üzerinde logo, reklam ve sanat çalışmalarının yansıtılacağını söyledi.

CubeSat uydusunun yan tarafına takılacak bir kamerayla dijital ekran 24 sat boyunca kaydedilecek. Samuel Reid, bu sayede reklamların YouTube veya Twitch gibi platformlarda canlı yayınlanacağını ifade etti.