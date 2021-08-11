11 Ağu 2021 - 11:31- Belediyeler G: 11 Ağu 2021 - 11:32

Pursaklar’da Sokaklar Tam Gaz Yenileniyor

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Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde ASKİ, EnerjiSA ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda, yol yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Pursaklar’da Sokaklar Tam Gaz Yenileniyor mask
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Bir önceki yıl asfalt yenileme seferberliği ile 200 sokakta yol yenileme çalışmalarını tamamlayan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın dört bir yanını konforlu, güvenli ve modern yollarla buluşturacaklarını söyledi.

"Altyapısı tamamlanmış sokaklarımızın, planlama dâhilinde yapımına devam ediyoruz’’

İlçede yol yenileme seferberliğinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Altyapısı tamamlanmış sokaklarımızın, planlama dâhilinde yapımına devam ediyoruz. Geçen yıl 200 sokağımızı bitirdik, bu yıl daha fazlasını yapıyoruz.  Mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek, ulaşımı daha konforlu daha kaliteli hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlçeye değer katmak için büyük çaba sarf eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
# pursaklar belediyesi, BaşkentGaz alt yapı çalışmaları, EnerjiSA alt yapı çalışmaları, ASKİ alt yapı çalışmaları, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin

11 Ağu 2021 - 11:31 - Belediyeler

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