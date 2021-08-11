Pursaklar’da Sokaklar Tam Gaz Yenileniyor

Bir önceki yıl asfalt yenileme seferberliği ile 200 sokakta yol yenileme çalışmalarını tamamlayan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın dört bir yanını konforlu, güvenli ve modern yollarla buluşturacaklarını söyledi.
"Altyapısı tamamlanmış sokaklarımızın, planlama dâhilinde yapımına devam ediyoruz’’
İlçede yol yenileme seferberliğinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Altyapısı tamamlanmış sokaklarımızın, planlama dâhilinde yapımına devam ediyoruz. Geçen yıl 200 sokağımızı bitirdik, bu yıl daha fazlasını yapıyoruz. Mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek, ulaşımı daha konforlu daha kaliteli hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlçeye değer katmak için büyük çaba sarf eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.