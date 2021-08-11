ASKİ, Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı İçin Altyapı Mesaisinde

Bölgedeki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in trafik sorununu çözmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolu bağlantı yolu çalışmaları devam ederken, ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yapımı devam eden yol projesi kapsamında ASKİ’nin de bölgede çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, “Yapracık Mahalle havzasında gelecekte atık su ve yağmur suyu hatlarında deşarj sorunu oluşmaması için ASKİ olarak biz de yol yapım çalışmalarına paralel ve aynı anda altyapı imalatları yapıyoruz” dedi.

HEDEF: GELECEKTEKİ ALTYAPI İHTİYACINI KARŞILAMAK

ASKİ, Etimesgut’taki Bağlıca Bulvarı-Ankara Çevre Yolunu birbirine bağlayacak yol yapım projesinin ardından bölgenin artacak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile eş zamanlı yürütülen çalışmalarda artan nüfusla birlikte su ve kanalizasyon hatlarının yetersiz kalmasından kaynaklanacak sorunların önüne geçmeyi hedeflediklerini ve bölgenin büyük bir yerleşim alanına dönüşmeye müsait olduğunu vurgulayan Öztürk, vadideki asfalt çalışmasına paralel olarak içme suyu ve yağmur suyu hat imalatlarını kısa süre içinde tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bölgenin gelecekteki şehirleşmeye yönelik ihtiyaçlarına göre altyapıyı yenilediklerini ifade eden Öztürk, “Ekiplerimiz bölgedeki hatlara ek olarak bin 200 milimetre çapında 750 metre atık su hattı, 2 bin 400 milimetre çapında 617 metre yağmur suyu hattı, bin 400 milimetre çapında 179 metre içme suyu hattı inşası gerçekleştiriyor” diye konuştu.

YOL 4 GİDİŞ 4 GELİŞ OLACAK

Merkez ve çevre ilçelerde birçok noktada eş zamanlı olarak yeni yol açımı, katlı kavşak ve yol genişletme çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltacak, Bağlıca Bulvarı’nı Ankara Çevre Yolu’na bağlayacak bağlantı yolundaki çalışmalarda büyük oranda ilerleme sağladı.

Bağlıca Bulvarı’nın Çevre Yolu ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu imalatı yapılacak.

Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu’na katılım sağlayarak, Bağlıca bölgesinden hem şehir merkezine hem de şehir dışına ikinci bir giriş-çıkış imkanına kavuşmuş olacak.