Tokyo'da Paralimpik Oyunları'nın 21 sporcunun 5'i Yenimahalle'den

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan farklı branşlarda 21 sporcunun kabul edildiği Paralimpik Oyunları’nda, 5 sporcusu ile yer alacak Yenimahalle Belediyesi GESK, en fazla sporcusu ile kadroda yer alan kulüp unvanını taşıyor.

“Türk bayrağını 1’inci sırada dalgalandırmayı hedefliyorlar”

Goalball Kadınlar Milli Takımında; Osman Karalı antrenörlüğünde Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Sevtap Altunoluk, Goalball Erkekler Milli Takımında; Abdullah Aydoğdu, Atletizm branşında ise Havva Elmalı isimlerinin yer aldığı listede, müsabakaya katılacak olan sporcuların neredeyse 4’de birini oluşturan Yenimahalle Belediyesi GESK, Türk bayrağını 1’inci sırada dalgalandırmayı hedefliyor.

“Engelli olmak başarıya engel değildir, yeter ki fırsat verilsin”

Sporculara başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli bireylerimize destek olabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu gençlerimizin başarıları bizim için çok değerli. İnanıyorum ki bu müsabakalarda da başarılı olacaklar. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan 21 sporcunun katıldığı Türk Milli Takımı’nda 5 sporcumuz ve 1 antrenörümüzün kadroda yer almasının haklı gururunu yaşıyoruz. Belediye olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Engelli olmak başarıya engel değildir, yeter ki fırsat verilsin” dedi.