13 Ağu 2021 - 09:36- Belediyeler G: 13 Ağu 2021 - 09:37

Ankara Mamak’ta Asfalt Seferberliği

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Mamak Belediyesi ilçe genelinde mimari yapılar kadar, yolların da iyileştirilmesi hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Ankara Mamak’ta Asfalt Seferberliği mask
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Alt yapı hizmetlerinin de yoğun bir şekilde devam ettiği Mamak’ta Fen İşleri Müdürlüğü, Haziran ve Temmuz ayında toplam 25.863 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken Ağustos ayında ise 17.310 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Geleceğe yatırım yapıyoruz

Hiçbir noktayı göz ardı etmeksizin çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak’ın geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.
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13 Ağu 2021 - 09:36 - Belediyeler

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