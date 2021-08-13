Ankara Mamak’ta Asfalt Seferberliği

Alt yapı hizmetlerinin de yoğun bir şekilde devam ettiği Mamak’ta Fen İşleri Müdürlüğü, Haziran ve Temmuz ayında toplam 25.863 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken Ağustos ayında ise 17.310 ton asfalt serimi gerçekleştirecek.
Geleceğe yatırım yapıyoruz
Hiçbir noktayı göz ardı etmeksizin çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak’ın geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.