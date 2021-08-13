13 Ağu 2021 - 11:29- Belediyeler G: 13 Ağu 2021 - 11:30

Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Gamze'ye Bir Minibüs Dolusu Çeyiz Eşyası

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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında, evindeki çeyiz eşyaları zarar gören Gamze'nin yeni eşyaları Pursaklar'dan yola çıktı.
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Gamze'ye Bir Minibüs Dolusu Çeyiz Eşyası mask
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Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında evi küle dönen Gülsüm Uysal'ın kızının çeyiz eşyalarının yandığını haber alan Başkan Ertuğrul Çetin, yanan eşyaların yenilerini kendisine hediye etmek için belediye ekiplerini seferber etti.

Gamze'nin küle dönen çeyiz eşyalarını Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri kursiyerleri, hummalı bir çalışmayla, el birliği ile hazır hale getirdi.

‘‘Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar halkı olarak çeyiz eşyaları ve beyaz eşyalarını tamamladık’’

Çeyiz eşyaları yola çıkmadan önce kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Manavgat yangınında Gamze kızımızın çeyizi yanmıştı. Annenin feryadı da tüm Türkiye’nin yüreğini dağlamıştı. Pursaklar Belediyesi olarak Hanım Evi eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz çeyizini hazırladı. Yine Pursaklar halkı olarak beyaz eşyası tamamlandı. Sevgili Gamze, bugün hep birlikte bu güzel ürünleri yükledik. Şimdi çeyiz eşyalarını gönderiyoruz. Ben gelemeyeceğim ama davet edersen düğününe gelmek isterim’’ dedi.

Hanım Evlerinde hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, çeyiz eşyalarını hanımlarla birlikte minibüse yükleyerek Gamze'ye ulaşması için uğurladı.

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13 Ağu 2021 - 11:29 - Belediyeler

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Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Gamze'ye Bir Minibüs Dolusu Çeyiz Eşyası
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