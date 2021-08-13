Sudan’dan Türkiye’ye 100 Bin Hektarlık Tarım Arazisi! İşte Detaylar...

Türkiye-Sudan, Türk İş İnsanları ve Yatırımcılar ile dar kapsamlı istişare toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.
Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan’da ilk etapta 1 milyon dönüm tarım arazisinin ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildiğini açıkladı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ise, Türkiye ile mevcut ticaret hacmini çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceklerine inandığını söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.