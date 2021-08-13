13 Ağu 2021 - 16:29- Teknoloji G: 13 Ağu 2021 - 16:30

MKE, Savunma Üretimleri IDEF’21 Fuarı’nda Görücüye Çıkaracak

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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin deniz platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez IDEF'21'de görücüye çıkacak.
MKE, Savunma Üretimleri IDEF’21 Fuarı’nda Görücüye Çıkaracak mask
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Bu yıl 15.'si düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21, 17-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Son dönemde bir dizi Ar-Ge projesi yürüten MKE AŞ, bu çalışmaların geldiği noktayı IDEF'te ortaya koyacak. Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk kez IDEF'21'de sergilenecek.

MKE, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 5,56 mm'den 155 mm kalibreye kadar hafif, orta ve ağır silah mühimmat üretimlerinin yanı sıra KBRN, sanayi tipi ve diğer koruyucu maske üretim kabiliyetleri, piyade tüfekleri, keskin nişancı silahları, otomatik tabancalar ve makineli tüfeklerin sergileneceği fuara, tüm ziyaretçileri Hol-8'deki standlarına beklediğini duyurdu.

 
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13 Ağu 2021 - 16:29 - Teknoloji

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