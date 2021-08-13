MKE, Savunma Üretimleri IDEF’21 Fuarı’nda Görücüye Çıkaracak

Bu yıl 15.'si düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21, 17-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Son dönemde bir dizi Ar-Ge projesi yürüten MKE AŞ, bu çalışmaların geldiği noktayı IDEF'te ortaya koyacak. Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk kez IDEF'21'de sergilenecek.
MKE, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 5,56 mm'den 155 mm kalibreye kadar hafif, orta ve ağır silah mühimmat üretimlerinin yanı sıra KBRN, sanayi tipi ve diğer koruyucu maske üretim kabiliyetleri, piyade tüfekleri, keskin nişancı silahları, otomatik tabancalar ve makineli tüfeklerin sergileneceği fuara, tüm ziyaretçileri Hol-8'deki standlarına beklediğini duyurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.