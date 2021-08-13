TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihlerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
13 Ağu 2021 - 16:32- Spor Güncelleme: 13 Ağu 2021 - 16:33
Sel Felaketleriyle İlgili Hayatını Kaybedenler İçin TFF’den ‘Saygı Duruşu’ Kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.