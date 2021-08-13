Sel Felaketleriyle İlgili Hayatını Kaybedenler İçin TFF’den ‘Saygı Duruşu’ Kararı

TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihlerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.