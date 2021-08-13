13 Ağu 2021 - 16:32- Spor G: 13 Ağu 2021 - 16:33

Sel Felaketleriyle İlgili Hayatını Kaybedenler İçin TFF’den ‘Saygı Duruşu’ Kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
Sel Felaketleriyle İlgili Hayatını Kaybedenler İçin TFF’den ‘Saygı Duruşu’ Kararı mask
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TFF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihlerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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13 Ağu 2021 - 16:32 - Spor

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