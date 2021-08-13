Ankara Topraklarından Mezopotamya’ya Yolculuk Başlıyor…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Peygamberler Diyarı Şanlıurfa’ya kadınların katılacağı kültür turu düzenleyeceklerini müjdeledi.Hayata geçirdiği projelerle ve sosyal aktiviteler ile Gölbaşılı hemşerilerinin sevgisini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çok yakında hayata geçirecekleri ‘Şanlıurfa Kültür Turu’ nun müjdesini verdi. Ankara Gölbaşı topraklarından Mezopotampa’ya uzanacak ve kadınların katılımları ile gerçekleşecek yolculuk hakkında konuşan Başkan Şimşek şunları söyledi: “Mezopotamya; farklı dillerin, dinlerin ve medeniyetlerin buluştuğu insanlık tarihinin başladığı kadim coğrafya… Bu coğrafyaya dokunmak ve vatandaşlarımızı bir tarih ile buluşturmak için ‘Şanlıurfa Kültür Turu’ nu hayata geçiriyoruz. Adeta “açık hava müzesi” niteliğinde olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gizemini, kadim tarihini, hoşgörülü ve misafirperver halkını, birbirinden lezzetli yöresel tatlarını, eşsiz doğasını ve kültürel varlıklarını görmek tarihin yeniden yazıldığı destansı topraklara, Göbeklitepe’ye ve ‘Zamana Dokun’maya gidiyoruz.”

Başvurular web sitesinden alınacak

Şanlıurfa Kültür Turu’nu gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek, gezi başvuruları hakkında detaylar paylaştı. Başvuru kriterlerinin çok yakında https://www.ankaragolbasi.bel.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacağını ve başvuruların 15 Ağustos’ta başlayacağını söyleyen Başkan Şimşek “Gölbaşı’nda şehir dışına çıkmayan farklı coğrafyaları keşfetmeyen kadınlarımız kalmayacak inşallah. Şanlıurfa tarihine yolculuk yapmak için siz değerli hemşerilerimizin başvurularını 15 Ağustos itibariyle bekliyoruz. Başvuru şartlarını ve gezi hakkında detaylı bilgileri internet sitemiz üzerinden yayınlayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.