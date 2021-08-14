14 Ağu 2021 - 10:14- Belediyeler G: 14 Ağu 2021 - 10:15

Ankara Tarımına UNDP’den Hibe Desteği

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Ankara Kent Konseyi, Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek ve kent ekonomisini canlandırmak amacıyla proje üreten sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmayı sürdürüyor.
Ankara Tarımına UNDP’den Hibe Desteği mask
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Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) “GEF Küçük Destekler Programı” ile Başkent’te tarımı destekleyen projelere hibe verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, Başkent’te kırsal kalkınmayı ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla yürütülen proje ve çalışmalara öncülük etmeyi sürdürüyor.

Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın finansmanı olduğu “GEF Küçük Destekler Programı”nın tanıtıldığı bir toplantı düzenlendi.

Koordinasyonunu Ankara Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu, Ankara Forum Derneği, Türkiye Kalkınma Vakfı’nın yürüteceği proje kapsamında Başkent’te tarımı destekleyen projelere hibe verilecek.

DESTEK PROGRAMINA YOĞUN İLGİ 

Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma projesi kapsamında yerli üreticiye verdiği destekler hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın ‘Kapımız herkese açık’ sözünden sonra bize Türkiye’nin her yerinden Türk tarımını kalkındırmak için projeler geliyor. Bizler de bu projeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de büyükşehir belediyeleri içerisinde tarıma en büyük destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Gerek fide, gerek tohum, gerek gübre, gerek hayvansal faaliyetler. Ar-ge faaliyetleri de yapıyoruz. Gübre kullanımını en aza indirmek için bakteri gübresi ürettik ve bunları çiftçiye ücretsiz dağıttık.”

HEDEF: BAŞKENT’İ TARIM KENTİ YAPMAK

Sivil toplum kuruluşlarının projelerine teknik destek de vereceklerini ifade eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da şu açıklamalarda bulundu:

“Toplam yüzde 55 tarım arazisi olan bir kentte ki bunların yüzde 97’si boş, buna rağmen ‘Hayır biz beton kentiyiz, 15 müteahhitin zengin olduğu bir kentiz’ diyebilir miyiz? Bu kente karşı suçtur. Başkent tarım kentidir. 13 organize sanayi bölgesiyle, 8 teknokentimizi yüzde 55’lik olan tarımla buluşturabiliriz. Bu tarım ürünlerinin tamamını yan sanayi ile bir araya getirmeliyiz. Böylece tarım arazilerinin kente olan katkısını yüzde 55’e çıkarabiliriz. Bu kentte bizleri dinleyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi var.”

Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan ön toplantıda, Ankara’nın dezavantajlı ve kapasite gelişimine ihtiyaç duyduğu değerlendirilen 8 ilçesinde projeyi anlatmak amacıyla bilgilendirme ziyaretleri yapılması da kararlaştırıldı.

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14 Ağu 2021 - 10:14 - Belediyeler

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